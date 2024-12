179 oo qof oo ku dhintay diyaarad ku burburtay Koonfurta Kuuriya (SAWIRRO)

Waaxda Dab-demiska ayaa sheegtay in la xaqiijiyay geerida 85 haween ah iyo 84 rag ah, halka 10-ka kale aan si degdeg ah loo aqoonsan jinsigooda, marka aad eegto in ay si xun ugu gubteen dabka ka kacay diyaaraddaasi.

Wasaaradda ayaa sheegtay in la badbaadiyay laba ka mid ah shaqaalihii diyaaradda, taasoo macnaheedu yahay in dhammaan rakaabkii la socday diyaaraddaasi ay dhinteen.