Madaxweyne Xasan Sheekh oo Villa Somalia kulan kula qaatay Raysal Wasaare Abiy Ahmed

Bayaankii Ankara ayaa lagu sheegay in labada dowladood ay ku heshiiyeen in la iska ilaabo wixii xiisadda keenay, labada dalna ay bilaabaan bog cusub oo ku saleysan is qaddarin iyo dhowrista qaranimada, madaxbannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku bogaadiyay Raysal Abiy Ahmed booqashada uu ku yimid dalka iyo wada hadalada miro-dhalka ah ee ay ku yeesheen Villa Somalia ayaa ku celiyay aragtida soo jireenka ah ee ay ku dhisan tahay diblomaasiyadda Somaliya ee ilaalinta deris wanaagga, is ixtiraamka qarannimo iyo in aan cidna laga aqbalayn ku xadgudubka midnimada iyo wadajirka shacabka iyo Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya.”