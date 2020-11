Somaliya oo ugu dambeen war ka soo saartay dagaalka Itoobiya

Dowladda Somaliya ayaa ugu dambeen war ka soo saartay dagaalka ka socda Waqooyiga Itoobiya, ee u dhaxeeya Ciidamada Federaalka iyo Xoogaga Tigreyga.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliya ayaa sheegtay in Xukuumadda Muqdisho, ay taageersan tahay midnimada Itoobiya, iyadoo dhanka kalana ku baaqday in colaadda lagu xaliyo wadahadal.

Akhriso warka Dowladda Somaliya

Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya waxay walaac ka muujisay xaaladda soo shaacbaxday ee Itoobiya. Dowladda Federaalka ee Somaliya waxay markale ku celineysaa taageerada ay u hayso midnimada Itoobiya, waxayna ku baaqaysaa in wadahadal lagu dhammeeyo is afgaranwaaga ka dhex jira Itoobiya. Soomaaliya, deris ahaan iyo saaxiib ahaanba waxay diyaar u tahay inay ku bixiso taageero buuxda baadi goobka loogu jiro soo afjaridda xaaladda hadda ka taagan Itoobiya.

Somaliya waxay ka dhawaajinaysaa baaqyada ka yimid gobolka oo ahaa in si deg deg oo nabad ah lagu xaliyo khilaafka ka taagan Itoobiya. Dowladda Federaalka ee Somaliya waxay qabtaa in hadda, in ka badan sidii hore, in gobolkeennu u baahanyahay in la xoojiyo tabarucaadka wadajirka ah, iyadoo la higsanayo yoolka guud ee nabadda iyo amniga, si kor loogu qaado fursadaha dadkeenna.

Somaliya waxay markale xaqiijineysaa midnimada ay la leedahay Dowladda Itoobiya ee uu hoggaamiyo Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed, ilaalinta nidaamka dastuurka iyo ixtiraamka midnimada dhuleed ee Itoobiya.

