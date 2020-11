Xarunta Hay’addaha Garsoorka Puntland oo Garowe laga dhagax dhigay (SAWIRRO)

Ku-simaha Madaxweynaha Puntland, Ahna Madaxweyne Ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr Sulaymaan Maxamed Maxamuud ayaa dhagax dhigay xarunta hay’adda Garsoorka Puntland.

Sidooo kale Munaasabadda dhaggax dhigga dhismahan cusub waxaa kaloo ka qeyb-galay madaxda kala ah; Guddoomiyaha Maxkamada Sare ee Puntland, Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda, Dastuurka iyo Arrimaha Diinta, taliyaha ciidanka Booliska Puntland, Masuuliyiin ka tirsan labada aqalka ee Baarlamaanka DFS, Agaaasime Ku-xigeenka Madaxtooyada Puntland, saraakiil ka tirsan hay’addaha Garsoorka Puntland, taliyaha ciidanka Madaxtooyada iyo masuuliyiin kale.

Xeer-ilaaliayaha Guud ee Qaranka Sulaymaan maxamed maxamuud ayaa sheegey in ay ka go’an tahay madaxda Garsoorka Soomaaliya in Dadka Soomaaliyeed ay haleen Cadaalad iyo xarumo garsoor oo ku haboon Shaqada ay bulshada u hayaan Garsoorka Dalka, wuxuu u mahadceliyay cidkasta oo dadaal ku bixisay in la hirgeliyo, lana-helo xaruntan hay’adda Garsoorka Puntland, taasi oo uu sheegay in ay muhiim u tahay shaqadda Garsoorka dalka.

Nagala soo xiriir dhacdo@gmail.com