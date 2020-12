James Swan oo shir ugu baaqay Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada

Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha Somaliya, James Swan ayaa ku baaqay in ay shir isugu yimaadaan Madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada.

Wakiilka oo walaac ka muujiyay muranka hareeyay doorashada lagu wado in dalka ka dhacdo 2020/21 ayaa sheegay in loo baahanyahay in laga gudbo wax kasta oo caqabad ku keeni kara.

Wakiilka oo ka hadlayay shirkii maanta Magaalada Muqdisho uga furmay Somaliya iyo Beesha Caalamka ayaa tilmaamay in ay muhiim tahay in doorashada waqtigeeda ku dhacdo, isla-markaana ay ka qaataan dhammaanba daneeye-yaasha siyaasadda ee dalka.

James Swan ayaa sidoo kale sheegay in ay muhiim tahay in doorashada ay noqoto mid loo dhanyahay, heshiis-na lagu yahay.

Dhanka kale Safiirka Mareykanka ee Somaliya, Danjire Donald Yamamoto ayaa sheegay in Mareykanka uu la xisaabtami doono cid kasta oo caqabad ku noqoto hufnaanta doorashada dalka. Safiirka oo ka hadlay shirkii maanta ayaa marka hore sheegay in loo baahanyahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto, lana fuliyo heshiiskii Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada ku gaareen Magaalada Muqdisho.

Safiirka ayaa carabka ku adkeeyay inaanan qofna laga ogolaan doonin in siduu doono uu u maamusho doorashooyinka guud ee dalka. Yamamoto ayaa hoosta ka xariiqay inaanan dalka laga abuuri karin doorashooyin is barbar-socda, oo hal doorasho oo keliya ay tahay inay ka qabsoomto. Waxa uu intaa ku daray in Mareykanka uu la xisaabtami doono, ciddii loo arko inay wiiqeyso hufnaanta doorashada.

“Mareykanka dhaqaale badan ayuu ku bixiyay dib u dhiska Dowladnimada Somaliya, wixii horumarkeeda caqabad ku ahna waan la xisaabtami doonnaa. Doorashada oo xumaataa waxay khatar gelinaysaa horumarkii laga gaaray Dowladnimada Somaliya, waxayna fursad u siin doontaa Shabaabku inay xoogeystaan.” Ayuu yiri Yamamoto.

