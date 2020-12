Bajaajle caawa lagu dilay Waqooyiga Magaalada Muqdisho

Wararka ka imaanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in caawa lagu dilay magaalada mid ka mida dhalinyarada kaxeysa mooto bajaajta.

Dilka ayaa ka dhacay Degmada Kaaraan ee Waqooyiga Magaalada Muqdisho, iyadoo warar kalana ay ka soo baxayaan cidda dilkaasi gaysatay.

Mooto bajaajlaha oo maraayay xaafadda Xaliimo Hiite ayaa la sheegay in uu u geeriyooday rasaas lagu furay oo haleeshay. Wararka qaar waxay sheegayaan in nin askari ahi uu rasaastaasi ku joojinayay mooto bajaajlaha, halka warar kalana ay sheegayaan in bajaajlaha uu ka baxsanayay kooxo burcad ahi, oo doonaayay in ay xoog ku raacaan, sidaasina ay u rasaaseeyeen.

Ciidamada Booliska ayaa daqiiqado ka dib gaaray halkaasi, iyagoona ka sameeyay baaritaan aysan cidina dilkaasi ugu soo qaban.

Muqdisho waxaa si joogtada ahi loogu dilaa dhalinyarada ka shaqeysata wadista mooto bajaajta, iyadoo bil kasta la soo wariyo in magaalada lagu dilay wade mooto bajaaj, haddii aysan billaha qaarkood tirada intaasi ka badan.

Inta badan dilalka bajaajle-yaasha waxaa lala xiriiriyaa Ciidamada Dowladda, waxaana dhif iyo naadir ah in gacanta lagu soo dhigo askarta gaysata dilalkaasi.

