Rooble oo kulan isugu yeeray Odayaasha Dhaqanka Puntland (SAWIRRO)

Maxamed Xuseen Rooble, Ra’iisal Wasaaraha Somaliya ayaa maanta Magaalada Garoowe kula kulmay Odayaasha Dhaqanka Puntland, ka dib markii uu kulankaasi dalbaday.



Qoraal ka soo baxay Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha ayaa lagu sheegay in uu Odayaasha Dhaqanka uga xog waramay xaaladda dalka, ujeedada socdaalkiisa Puntland, isla-markaana uu ka dhageystay warbixin la xiirirta dhaqanka iyo talooyin ku aadan dowlad dhisidda.



Ilo wareedyo ayaa sheegaya in kulanka lagu soo hadalqaaday natiijo la’aanta shirkii uu magaaladaasi kula yeeshay Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni iyo Kuxigeenkiisa.



Shirkan oo sida uu qirayba Ra’iisal Wasaaraha looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee dalka ayuu sheegay in Madaxda Puntland uu kaga codsaday in ay Magaalada Muqdisho u diraan Guddiyada Doorashooyinka, markaasi ka dibna la qabto shir looga hadlayo tabashooyinka jira, ha yeeshee ay Hoggaanka Puntland ku gacan-seyreen.



Dhanka kale ma jirto illaa iyo hadda wax lagu heshiiyay oo ka soo baxay shirkii ay magaaladaasi ku yeesheen wafdiga Ra’iisal Wasaaraha iyo Madaxda Puntland, waxaana muuqata in labada dhinac ay weli isu mari la’yihiin qodobada miiska saaran.



Rooble ayaa waxaa shirka ku wehlinayay Wasiirka Arrimaha Dibadda, halka Madaxweyne Deni uu isna ku wehlinayay Kuxigeenkiisa.



Labada dhinac ayaa la fillayaa in caawa ay shir kale isugu yimaadaan, waxaana macquul ah iyadoo aan la heshiin in xaflad sagootin ah loo sameeyo wafdiga Ra’iisal Wasaaraha.

