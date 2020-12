Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Magaalada Muqdisho

Dowladda Somaliya ayaa gelinkii dambe ee maanta dib u furtay wadooyinka Magaalada Muqdisho, ka dib markii saakay la xiray, hakadna la geliyay dhaqdhaqaaqii gaadiidka.

Ciidamadii Dowladda ee saakay lagu soo daadiyay wadooyinka Magaalada Muqdisho ayaa galabta dib looga daadgureeyay, iyagoona ku laabtay xarumahooda.

Tallaabada lagu xiray wadooyinka Caasimadda Muqdisho ayaa waxay ka dambeysay, markii ay Villa Somalia ka war heshay in bannaanbaxyo ay qaban-qaabinayaan Golaha Midowga Musharaxiinta.

Ciidamada Dowladda ayaa maanta isku gadaamay inta badan wadooyinka gala xaafadda Buulo Xuubey ee Degmada Wadajir, halkaasoo ay degan yihiin Hoggaamiye-yaasha Midowga Musharaxiinta qaarkood.

Arrinta layaabka leh ayaa waxay tahay in shacabka ku dhaqan xaafadda Buulo Xuubey loo diiday in ay guryahooda ka soo baxaan, iyadoo xitaa laga hor istaagay in ay magaalada u adeeg doontaan.

Midowga Musharaxiinta ayaa si kulul u cambaareeyay tallaabada lagu xiray wadooyinka, ciidankana lagu duldhigay xarumahooda qaarkood.

War ay soo saareen ayay ku sheegeen in dhawr jeer oo hore ay ka diggeen in Ciidamada Qaranka loo adeegsado ujeedooyin gaar ah, iyagoona ciidamada ugu baaqay inaanan loo adeegsan caburinta iyo dhibka shacabka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay uga diggeen in Ciidamada Qaranka uu u adeegsado caburinta shacabka iyo weliba waxa ay ugu yeereen daandaansiga siyaasiyiinta. Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa warka ku sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu qaadi doono masuuliyadda wixii ka dhasha daandaansiga ay sheegeen in lagu hayo iyo weliba kicinta xaaladda colaadeed ee amniga dalka lagu qalqalgelinayo.

Dhanka kale saacadihii badnaa ee wadooyinka xirnaayeen ayaa saamayn ku yeeshay dhaqdhaqaaqii ganacsi ee magaalada, iyadoo ganacsato badan lagu khasbay inaanay xarumahooda ganacsi lug ku tagin, halka qaarkoodna ay door bideen in ay cagahooda maallaan.

Si kastaba ha-ahaatee dhaqdhaqaaqii dadka iyo gaadiidka ee magaalada ayaa iminka sidiisii hore ku soo laabtay.

