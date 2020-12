Nin loo haysto kufsi iyo dil oo lagu qabtay Caabudwaaq

Booliska Degmada Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud ayaa galabta gacanta ku dhigay nin lagu tuhunsan yahay inuu kufsi iyo dilba u gaystay haweeney uur laheyd.



Ubax Maxamed Yaxye ayaa waxaa xalay lagu kufsaday, laguna dilay duleeda Degmada Caabudwaaq, waxayna eheladeeda sheegeen inay laheyd uur saddex bilood ah.



Hay’adaha ammaanka ayaa ninka falkaasi loo soo qabtay oo lagu magacaabo Jaamac Maxamed Yuusuf la xiriirinaya kufsiga iyo dilka loo gaystay haweeneydaasi.



Dhamme Farxaan Xuseen Xasan, Taliyaha Saldhigga Booliska ee Degmada Caabudwaaq ayaa xaqiijiyay in ay ninkaasi si dhow ugu tuhunsan yihiin dilka marxuumadda, baaritaana ay wadaan.



Taliyaha ayaa tilmaamay in raadka kabaha ninkaasi ay ka helayn goobtii lagu dilay haweeneyda, markii ay daba galeyna ay u suurtagashay inay gacanta ku soo dhigaan.



Taliyaha ayaa xusay in ninkaasi ay sidoo kale ku soo qabteen toorey uu nin kale ku dhaawacay, waana isla tooreyda loo maleynayo in haweeneyda lagu dilay. Taliyaha ayaa intaa ku daray in dhakhaatiirta ay ka codsadeen inay soo xaqiijiyeen uurka la sheegay in haweeneydaasi ay laheyd.



Dhanka kale Allaha u naxariistee Ubax Maxamed Yaxye ayaa gelinkii dambe ee maanta lagu aasay khabuuraha ku yaala duleedka Caabudwaaq.



Sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 waxaa dalka ka dhacay falalkii ugu badan ee kufsi iyo dil wada socda, ee mar qura loo gaysto haweenka, tiiyoo bulshada qaybaha kala duwan ka careysiisay.

