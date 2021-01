Axmed Madoobe oo soo jeediyay wada hadal in lagu dhameeyo Khilaafka doorashada ka taagan

Madaxweynaha Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo ka qeyb galaya Munaasabada Sanad guurada labaad ee Doorashada Madaxweynaha Dowlada Puntland ayaa sheegay in khilaafka ka taagan Arimaha Doorashooyinka ay sal u tahay arinta Gobolka Gedo waxaana uu kugu baaqay Madaxweynaha Dowlada Federaalka ah inuu la yimaado aragti Caafimaad qabta oo lagu xalin karo Xaalada halkaas ka jirta

Waxaa Madaxweynahu uu intaas ku daray in sharafta Madaxweynaha iyo maqaamka uu joogo ay ka hoosayso in uu isku dhajiyo Gobolka Gedo iyadoo ay muhiim tahay in gacanta Jubaland lagu soo celiyo Gobolkaas si ay uga dhaqan gasho Doorasho ay Masuul ka tahay Jubaland.

Waxaa Madaxweynahu uu intaas ku daray in Jubaland ay ka go’an tahay in doorashada dalka ay ku dhacdo jawi wanaagsan dhamaan dhinacyaduna ay tahay in wax walba lagu xaliyo wada hadal si Doorasho la isku raacsan yahay ay dalka uga dhacdo.

