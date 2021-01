Cali Rooba: Wadooyinka Mandhera 50% waxaa ka taliya Shabaab

Cali Ibraahim Rooba, Gudoomiyaha Degmada Mandhera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa daboolka ka qaaday heerka uu gaarsiisan yahay xaaladda amni-darro ee maanta ka jirta Mandhera iyo deegaanada hoos yimaada.

Gudoomiyaha ayaa bidhaamiyay in ka badan boqolkiiba konton (50%) wadooyinka deegaanada Mandhera ay ka arrimiyaan maleeshiyada Ururka Al Shabaab.

“Xaqiiqada runta ah iyo xaqiiqada dhabta ayaa ah in anigoo ah Gudoomiyaha Ismaamulka Mandhera oo aan ahayn qof shacaba, isla-markaana la’ii igmaday in aan maamulo hawlaha Dowlad Deegaanka ayaa waxaan si cad u xaqiijinaya in ka badan boqolkiiba konton wadooyinka deegaankan ay gacanta ku hayaan Al Shabaab.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Mandhera.

Gudoomiyaha ayaa si dhiiranaan leh ugu eedeeyay laamaha ammaanka inayba dafirsan yihiin dhibaatada amni ee ka jirta Mandhera iyo nawaaxigeedaba, isagoona Madaxweyne Uhuru Kenyatta ka codsaday inuu Saraakiisha ku cadaadiyo in ay waajibaadkooda gutaan.

“Waxaan ka codsanayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya inuu xaqiijiyo in Saraakiisha ammaanka ay ka shaqeeyan, sidii loo xalin lahaa dhibaatada Mandhera, sababtoo ah waxaan nahay dal madaxbannaan, oo aanan uga tanaasuleynin madaxbannaanideena in argagixiso na maamulaan, iyadoo Saraakiishii loo igmaday amniga heer deegaan iyo heer gobolba ay dafirayaan in xitaa ay dhibaato jirto.” Ayuu yiri Gudoomiye Rooba.

Hadalka Cali Rooba ayaa ku soo aadaya, xilli aan weli dib loo furin goobaha waxbarashada ee deegaanada Mandhera, sababo amni awgood.

Nagala soo xiriir dhacdo@gmail.com