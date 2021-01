Dadaalada Beesha Caalamka ee la isugu soo dhaweynayo dhinacyada siyaasadda

Ka dib markii Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada ku guuldareysteen in ay isugu yimaadaan shir looga hadlayo, sidii xal looga gaari lahaa is mari-waagga ka taagan doorashooyinka ayaa waxaa si maldahan u soo fara-gelisay Beesha Caalamka.

Wakiilada Beesha Caalamka ayaa Magaalada Muqdisho ka wada dadaalo lagu doonayo in miiska wadahadalada leeskugu keeno Madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada.

Wakiilada Beesha Caalamka ayaa siyaabooyin kala duwan ula kulmay dhinacyada siyaasadda, kuwaa oo haatan u muuqdo in ay aqbaleen shir ay isugu yimaadaan Caasimadda Muqdisho.

Hadafka Beesha Caalamka ee shirka ayaa ah in looga gudbo is qabqabsiga dib u dhaca ku keenay Doorashooyinka Xildhibaanada Labada Aqal in lagu qabto xilligii loo muddeeyay iyo in laga foggaado wax kasta oo dib u dhac ku keeni kara horumarka sanadihii ugu dambeeyay laga sameeyay dhinacyada ammaanka iyo dimoqraadiyadda ay gaartay Somaliya, labaatankii sano ee ugu dambeysay dib u yegleelidda dowladnimada dalka.

Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha Somaliya, Amb. James Swan ayaa Isniintii dhaliilay hadalada kicinta iyo siyaasadaha khatarta badan, ee ay adeegsanayaan siyaasiyiinta is haya, sida ay ka soo xigatay BBC.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Beesha Caalamka ay is hortaag ku sameysay qorshihii Villa Somalia, ee ahaa in xukuumadda guda geli doonto hirgelinta doorashooyinka, iyadoo ay ka maqan yihiin Maamulada Puntland iyo Jubbaland.

Amb. James Swan oo dhurnimadii Khamiista muuqaalka foggaan aragga ee Internetka kula kulmay Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka dhaadhiciyay in uu ka soo qaybgalo shirka lagu wado in dhinacyadu kaga qaybgalaan Muqdisho, waa haddii aanu qorshuhu waxba iska bedelin.

Waxaa jira warar sheegaya in Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) uu qudhiisu aqbalay ka qaybgalka shirkaasi, inkastoo aanay jirin cid si rasmiya u xaqiijin karta.

Puntland iyo Jubbaland markii horeba waxay doonayeen in shir leeskugu yimaado, ka hor inta aan la guda gelin hirgelinta doorashooyinka dalka, sababo ku aadan iyagoo isku aragti ka ah arrinta Gobolka Gedo, Xubnaha Guddiga Doorashooyinka ee doodda laga keenay iyo in soo xulista Xildhibaanada Labada Aqal ee Gobolada Waqooyi looga dambeeyo Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, balse uu taasi ka horyimid Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, bishii December, mar uu Magaalada Garoowe kula kulmay Madaxweyne Deni.

James Swan oo 14-kii bishan u socdaalay Magaalada Baydhabo ayaa kula kulmay Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen), kaa oo ay isu waafaqeen in shirka Muqdisho uu ka soo qaybgalo. Lafta-gareen ayaana gelinkii dambe ee shalay ka soo degay Garoonka Aadan Cadde.

Amb. Swan oo sidoo kale Khamiistii khadka Internet-ka kula kulmay Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa u soo bandhigay ka soo qaybgalka shirka, isla-markaana uu taageero dadaalada Beesha Caalamka ka dhex bilowday dhinacyada Soomaalida.

Madaxweynaha Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) ayaa isna tan iyo 8-dii bishan ku sugan Magaalada Muqdisho.

Dadaaladan ayaa noqonaya kiisii ugu dambeeyay ee ay tahay in la isugu soo dhaweeyo danleyda siyaasadda ee dalka, waxaana la rajeynayaa in uu miro dhalo.

