Ciidan ku firxaday dagaalkii Beled Xaawo oo lagu celiyay Beled Xaawo

29 askari oo ka tirsanaa Ciidamadii Jubbaland ee Isniintii weeraray Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo ayaa waxaa xalay dib loogu celiyay degmadaasi, ka dib markii ay dagaalka ku firxadeen.

Qoysas degan deegaanka Toosimey oo 50km dhinaca bari kaga beegan Degmada Beled Xaawo ayaa Maamulka Gobolka Gedo la soo wadaagay xogta ciidamadaasi, taasoo keentay in ciidan loo diro deegaankaasi, ayna suurtagashay in gacanta lagu soo dhigo.

Askarta laga soo qabtay Toosimey waxaa la sheegay inay dadka deegaanka weydiisteen inay u sheegaan waddo gayn karta Degmada Garissa ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya, balse ay u sheegeen inay waddada ku haggi doonaan subaxa hore ee Arbacada, isla-markaana ay si hoose xogtooda ula wadaageen Maamulka Gobolka Gedo ee haatan uu fadhigoodu yahay Beled Xaawo.

Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Dowladda ay hareereeyeen askartaasi, ka hor intii aanay u soo qaadin Degmada Beled Xaawo.

Dhanka kale maxaabiistii maalin ka hor lagu qabtay dagaalkii Beled Xaawo ayaa waxaa Talaadadii shalay la geeyay Degmada Doolow ee Gobolka Gedo.

Ciidamada Dowladda ayaa gaadiidkooda dagaalka ku daabulay maxaabiistaasi, iyadoona la geeyay xero ciidan oo ku taala halka lagu magacaabo Buundo Garas ee Degmada Doolow.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in tirada maxaabiista ee la geeyay Degmada Doolow ay gaareyso 179 askari, oo ka tirsan Ciidamadii Jubbaland ee weeraray Degmada Beled Xaawo.

Dowladda Federaalka ayaa qorsheynaysa in Masuuliyiin iyo Saraakiil ciidanba ay u dirto Doolow, si ay ugula kulmaan maxaabiistii la geeyay Buundo Garas.

Ilo xog ogaal ah waxay sheegayan in ay suurtagal tahay in maxaabiistaasi loo soo qaado dhanka Magaalada Muqdisho, mana cadda in lagu maxkamadayn doono iyo in kale.

Si kastaba ha-ahaatee dagaalkii dadka badani ku dhinteen ee Isniintii ka dhacay Beled Xaawo ayaa lagu sheegay mid ka mida dagaaladii ugu qaraaraa ee degmadaasi ka dhacay.

