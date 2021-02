Madaxweynaha oo xoojiyay eedeyntii uu Wasiir Dubbe u jeediyay Jubbaland

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta khudbad u jeediyay Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa sheegay in dalal shisheeye fara-gelin ku hayaan doorashada dalka.

Inkastoo aanu Madaxweynuhu xusin dalalkaasi shisheeye haddana waxaa uu qiray in fara-gelintooda ay maanta wax ugu hagaagi la’yihiin.

“Guud ahaan xaaladda Somaliya iyo arrimaha doorashooyinka xaqiiqatan waxaa ku jirta faragelin shisheeye. Aniga ma oranayo gobol hebel ayay ku badan tahay fargelinta, laakiin xaqiiqatan faragelintaas ayay wax noogu hagaag la’yihiin.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.

Madaxweynaha oo ka warbixinayay natiijo la’aanta shirkii wadatashiga ee Dhuusamareeb ayaa xusay in caqabadaha soo wajahay wadahadaladaasi ay ka yimaadeen dhanka Jubbaland iyo Puntland.

“Labo qodob oo kaliya ayaan u soo bandhigay markii aan ku guda jirnay Wadahadalladii Heshiiskii 17-kii Sebteembar, kuwaas oo kala ahaa in laga dhimo Haweenka Soomaaliyeed ee doonayo in ay ka mid noqdaan Labada Gole ee Baarlamaanka lacagta isdiiwaan gelinta iyo in ay doorashada maamulaan Guddiga Madaxa Bannaan Ee Doorashooyinka Qaranka, kuwaas oo aan u aragnay in ay dhexdhexaad ahaayeen maadaama magacaabistoodu ay naga horreysay, labadaas qodobba waa la iga diiday, waana tanaasul kale oo aan u sameynay qabsooomidda doorashada.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.

Hadalka Madaxweynaha ayaa xoojinaya eedeyntii uu Wasiirka Warfaafinta, Cismaan Abokar Dubbe uu u jeediyay Hoggaanka Maamulka Jubbaland.

Wasiirka oo aroornimadii hore ee saakay Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dhexdhexaadiye-yaasha ay soo jeediyeen ka hor inta aan maamul loo magacaabin Gobolka Gedo in dib-u-heshiisiin loo sameeyo beelaha deegaanka, balse ay Jubbaland diiday, sida uu yiri. Waxaa kaloo la soo jeediyay buu yiri in Degmada Garbahaarey ay taggaan, doorashadana maamulaan iyo in degmadaasi la geeyo boolis ka socda Amisom, ha yeeshee ay markale Jubbaland diiday, isagoo intaa ku daray in Jubbaland ay mar 3aad ka hortimid guddi xaqiiqo raadin ah oo ka socda Dowlad Goboleedyada in loo diro gobolkaasi.

Wasiirka ayaana yiri “Intaas markii leesla afgaran waayay waxay noqotay meel looga gudbo in la waayay. Waxaa aad loo tuhunsan yahay in arrintu ay dhaafsiisan tahay intaa inoo muuqata oo dad shisheeyana ay dabada ka riixayaan arrintani inaanay si fudud ku dhamaanin, kana hortaagan yihiin in doorashadu ku dhacdo si nabad ah.”

Nagala soo xiriir dhacdo@gmail.com