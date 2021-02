Wasiir Dubbe oo faah faahiyay natiijo la’aanta shirkii Dhuusamareeb

Wasiirka Warfaafinta Somaliya, Cismaan Abokar Dubbe oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in la soo geba-gabeeyay shirkii Magaalada Dhuusamareeb.

Wasiirka ayaa sheegay in wadatashi dambe la isugu imaan doono, si Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu Xildhibaanada Baarlamaanka warbixin uga siiyo xaaladda dalka.

Wasiirka ayaa tibaaxay in ajandaha shirku uu ahaa doodaha ka dhashay heshiiskii 17-kii bishii September ay Madaxda ku gaareen Magaalada Muqdisho.

Waxa kaloo uu sheegay in shirka looga dooday saddexda qodob ee kala ah diidmada laga muujiyay Xubnaha Guddiga Doorashooyinka qaarkood, oo la sheegay in Shaqaale Dowladeed ay ku jiraan, arrinta Gobolka Gedo iyo cidda magacaabeysa Guddiga Doorashooyinka ku metelaya Gobolada Waqooyi, ee soo xulaya Xildhibaanada.

Wasiirka ayaa xusay in qodobka labaad oo ah arrinta Gobolka Gedo ay si adag madaxda uga doodeen, waxa uu intaa ku daray in arrinta gobolkaasi ay ka dambeysay khilaafkii ka dhashay doorashadii lagu murmay ee marka labaad dib loogu soo doortay Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), 22-kii bishii August ee sanadkii 2019.

Sidoo kale waxa uu sheegay in dhexdhexaadiye-yaasha ay soo jeediyeen ka hor inta aan maamul loo magacaabin Gobolka Gedo in dib-u-heshiisiin loo sameeyo beelaha deegaanka, balse ay Jubbaland diiday, sida uu yiri. Waxaa kaloo la soo jeediyay buu yiri in Degmada Garbahaarey ay taggaan, doorashadana maamulaan iyo in degmadaasi la geeyo boolis ka socda Amisom, ha yeeshee ay markale Jubbaland diiday, sida uu yiri, isagoo intaa ku daray in Jubbaland ay ka hortimid guddi xaqiiqo raadin ah oo ka socda Dowlad Goboleedyada loo diro gobolkaasi.

“Intaas markii leesla afgaran waayay waxay noqotay meel looga gudbo in la waayay. Waxaa aad loo tuhunsan yahay in arrintu ay dhaafsiisan tahay intaa inoo muuqata oo dad shisheeyana ay dabada ka riixayaan arrintani inaanay si fudud ku dhamaanin, kana hortaagan yihiin in doorashadu ku dhacdo si nabad ah.” Ayuu yiri Wasiirku.

Wasiirka oo soo hadalqaaday arrinta Guddiga Doorashooyinka ee Gobolada Waqooyi ayaa bidhaamiyay in Gudoomiyaha Aqalka Sare loo soo jeediyay in laga tala geliyo magacaabiddi Guddiga iyo in afar xubnood laga siiyo, iyadoo aanay ku jirin buu yiri heshiiskii 17-kii September, haddana uu Gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi diiday.

Ugu dambeen Wasiir Dubbe ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu ku baaqay in shir kale leeskugu yimaado, maadaama uu maanta kulan la leeyahay Xildhibaanada Labada Aqal.

