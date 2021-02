Nin taksiile ahaa oo caawa lagu dilay Magaalada Kismaayo

Faah faahino ayaa ka soo baxaya dilka nin taksiile ahaa caawa Maqribkii loogu gaystay Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.

Taksiilaha oo lagu magacaabi jiray Cabdikaafi Faarax Cabdille ayuu nin askari ah ku dilay agagaarka Xaruntii Shirkadda Isgaarsiinta Olympic ee xaafadda Farjano.

Aadan Maxamed Salaad oo ka mid ah ehelada marxuumka ayaa Dhacdo.com u sheegay in lagu hor dilay afaafka hore labaajo uu sheegay in gaari loogu dhaqaayay.

“Walaalow Cabdikaafi Faarax Cabdille wuxuu ka mid ahaa takaasileyda magaalada ka dhex shaqeysa. Maqribkii isagoo horfadhiya labaajo gaari loogu dhaqayay baa waxaa u yimid nin tuuteysan oo qori wata, halkii ayuuna shan xabadood kula dhuftay.” Ayuu yiri Aadan Maxamed Salaad.

Aadan Maxamed ayaa xusay inaanan la garanayn sababta loo dilay marxuumka, isagoo dhanka kalena aan rajo badan ka muujin in gacanta lagu soo dhigi doono dembiilaha.

“Lama yaqaano sababtuu u dilay, dadka dhan way yaaban yihiin, isagoo meydaa la geeyay Isbitaalka weyn ee magaalada, haddana meesha ayuu yaallaa. Koley in ninka dilka gaystay lagu daba maqan yahay baa naloo sheegay, mana ogin in la soo qaban doono iyo in kale.” Ayuu yiri Aadan Maxamed.

Hay’adaha ammaanka ayaan ka hadlin dilka ninka taksiilaha ahaa loogu gaystay xaafadda Farjano ee Magaalada Kismaayo.

Ciidamada Jubbaland ayaa billihii ugu dambeeyay Magaalada Kismaayo ku bartilmaameedsanayay dad beel gaar ahi ka soo jeeda.

