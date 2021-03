Madaxda Galmudug, Koonfur Galbeed & Puntland oo ku wajahan Muqdisho

Madaxda Dowlad Goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Puntland ayaa maanta lagu wadaa inay gaaraan Magaalada Muqdisho, halkaasoo uu ka furmi doono shirka wadatashiga qaran.

Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa gelinkii dambe ee Talaadadii gaaray Magaalada Muqdisho, iyadoona uu horey magaalada ugu sugnaa Madaxweynaah Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe).

Madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa magaalada ku leh shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee dalka.

Wararka ayaa sheegaya in dhinacyadu ay wataan ajandayaal kala duwan, kuwaa oo markale caqabad ku noqon kara in is faham laga gaaro hannaanka geedi-socodka ee doorashada.

Beesha Caalamka ayaase la fahamsan yahay in dhinacyada ku cadaadineyso in laga gudbo khilaafka ku horgudban in dalka uu doorasho aado.

