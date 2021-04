Wasiir Fiqi oo beeniyay in Galmudug taageertay muddo kordhinta dowladda

Wasiirka Amniga Galmudug, Axmed Macalin Fiqi ayaa si adag u beeniyay in Galmudug ay taageertay sharciga gaarka ah ee muddo kordhinta loogu sameynayo Hay’adaha Dowladda Federaalka.

Wax yar uun ka dib markii Xildhibanaada Golaha Shacabka ay Isniintii meelmariyeen sharciga gaarka ee ku qotoma jiheynta doorashooyinka heer federaal, dalkana dib loogu celinayo doorasho qof iyo cod ah ayaa Warbaahinta Dowladda lagu baahiyay qoraal ka soo baxay Villa Somalia, oo lagu sheegayay in Dowlad Goboleedyada Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Maamulka Gobolka Banaadir ay taageereen go’aanka Golaha Shacabka.

Wasiirka Amniga Galmudug ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxaa uu ku sheegay in Madaxweynaha Galmudug uu horey u cadeeyay mowqifka Galmudug ee muddo kordhinta. Madaxweynaha Galmudug ayaana sheegay inaanu aaminsanayn wax la yiraahdo muddo kororsi, dalkuna uu doorasho aadayo.

Qoraalka Wasiir Fiqi ayaa u qornaa:-

Go’aan fudayd lagu qaatay oo taageero fudayd ah loo been abuurayo. Warqadda ka soo baxday Villa Somalia ee dhabarka loo saarayo Dawlad Goboleedyada waxay u muuqataa mid aan sax ahayn oo jumlooyinkeedu ay is burinayaan.

Jumlada koowaad; waxaa lagu soo dhowaynayaa go’aankii golaha shacabka Garabka VS, tan ku xigta waxaa lagu sheegayaa in ay ka go’an tahay Dawlad goboleedyada hirgalinta heshiisyadii doorashooyinka iyo in dadaal lagu bixiyey tabashooyinka ka soo laabtay heshiiskii 17 September ayadoo weli shirkii uu ka furan yahay teendhada Afisyoone.

Qeybta u danbaysa waxaa lagu sheegayaa in ay garab taagan yihiin hey’adaha dastuuriga ee heer federaal ayadoo la og yahay in hey’adaha federaalku uu waqtigoodii dhamaaday, haddii wax la ayidayana ay ahayd in dastuurka dalka la garab istaago oo ay ku caddahay mudda xileedka hey’adaha dastuuriga ah.

Isku soo duub, Galmudug mawqifkeedii waxaa caddeeyey madaxweynaheeda, ayadoo aysan sinnaba sax u ahayn in la taageero go’aan lagu carqaladaynayo in dalka ay ka dhacdo doorasho la isku waafaqsan yahay oo waqtigeeda ku dhacda.

Nagala soo xiriir dhacdo@gmail.com