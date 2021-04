Guddoonka Golaha Shacabka oo meesha ka saaray shakiga soo kordhay

Xoghayaha Guud ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya, Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayaa beeniyay wararka leesla dhex marayo ee sheegaya in Golaha Shacabka uu wado mooshin xilka looga qaadayo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble.

Qoraal uu soo saaray, laguna daabacay barta Golaha Shacabka ee Facebook ayuu ku sheegay inay been abuur yihiin wararka lagu faafiyay barraha bulshada.

Qoraalka Xoghayaha ayaana u qornaa:-

“Waxa Shacabka Soomaliyeed La Wadaagaya In Ay Been Abuur Tahay Wararka Lagu Daabacay Barraha Bulshada Oo ah In Maalinta Sabtida Xil Ka Qaadis Lagu Sameynayo Ra’iisal Wasaaraha XFS, Waxaan Ummadda Soomaaliyeed Uga Digayna In Ay Ka Fogaadan Wararkaas Been Abuurka ah, UJeedada Kulankana Uu Yahay In Maalin Sabtiga 1-da May Uu Madaxweynaha JFS, Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu Hor Imaan Doono Mudanayaasha Golaha Shacabka.”

Dhanka kale Senator Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid) oo ka tirsan Senatorada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya ayaa sheegay in uu jiro shaki laga qabo in Golaha Shacabka uu carqaladeeyo horumarka maalmihii ugu dambeysay laga gaaray arrinta doorashada.

Cabdi Qaybdiid oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa Guddoonka Golaha Shacabka iyo Xildhibaanadaba uga digay inay ku dhaqaaqaan wax kasta oo carqaladayn kara arrinta doorashada, haddii ay dhacdana ay cawaaqibkeeda iyo dhibaatada ka timaada ay iyagu qaadi doonaan.

