Madaxweyne Qoorqoor “Mowqifkeena horey ayaan u caddeynay”

Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa ka hadlay xaaladda adag ee ka dhalatay muddo kordhinta ladada sano ee Golaha Shacabka u sameeyay Hay’adaha Dowladda Federaalka.

Madaxweynaha oo la hadlay VOA, waxna laga weydiiyay sababta Galmudug uga soo daahday inay mar hore caddeyso mowqifkeeda ku aaddan arrinta doorashada dalka ayaa sheegay inay mowqifkooda caddeeyeen ka hor muddo kordhinta.

“Anaga mowqifkayaga iyo aragtidayada waxa ay ahayd mar walbaba inaan wax isku soo jiid jiidno iyo inaan isku soo dhaweyno, muddo dheerna waan ka soo shaqeynay, waana hawshii ay ku timid amaba ay ku dhalatay 17-kii September.” Ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug.

Madaxweynaha ayaa yiri “Baarlamaanka intuuna sameynin muddo kordhinta mowqifkayaga, haddii aad la socotay waan caddeynay, waana sheegnay inaanay muddo kordhin jiri karin, dalkana uusan qaadi karin.”

Sidoo kale waxaa uu sheegay wixii ka dambeeyay muddo kordhinta inay wadeen dadaalada mira-dhalay ee dalka loogu jiheynayo doorasho gundhig u ah heshiiskii 17-kii September.

“Muddadii ka dambeysayna dadaalkaasaa wadnay, dadaalkii aan wadnayna waxaa ka mida jadwalkii aan Talaadadii soo saarnay.” Ayuu yiri Madaxweyne Qoorqoor.

Madaxweyne Qoorqoor oo la weydiiyay isgoyska la taagan yahay halka looga dhaqaaqayo ayaa tilmaamay in looga gudbi karo oo keliya heshiiskii Madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Dowladda Goboleedyada ay 17-kii bishii September ku wada gaareen Magaalada Muqdisho.

“Halkan waxaa laga aadayaa sidaan sheegnay dee heshiis baala gaaray, heshiiskaas oo keliya baa halkan looga gudbi karaa, sabab wax kale looga fekero ama si kale loo yiraahdo xagee la aadayaa, ma muuqato ama ma jiri karto. Marka halka meeshaan laga aadayo waa doorasho lagu galo heshiiskii 17-kii September.” Ayuu yiri Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), Madaxweynaha Galmudug.

Madaxweynaha Galmudug ayaa yiri “Waxaan is leeyahay fursad kale oo furan oo doorasho lagu galaahi ma jirto, sabab keeni kartaana ma jirto. Jid kale oo hadda ay sax tahay in la aadana ma jirto.”

Su’aal ahayd sida uu u arko dagaalka Axaddii ka dhacay Magaalada Muqdisho iyo haddii wax xal ahi laga gaaray ayaa marka hore sheegay in ay ka xun yihiin wixii dhacay, xalkuna uu yahay in la qabto doorashadii lagu heshiiyay.

“Runtii dagaalka iyo qulqulatooyinkii ama dhibaatadii dhacday aad iyo aad baan uga xunahay, ummaddii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed ay wax ku gaareen ama dhibaato ka soo gaartayna waan uga tacsiyeynaynaa, intii ku dhimatay Allaha u naxariisto, intii ku dhaawacantayna Allaha caafiyo, waxay ahayd nasiib-darro. Xalkii iyo dadaalkii aan wadnayna mar walba waxay ahayd waajib na saaran ayay ahayd, ugu dambeyna waxaan is leenahay hadda sababtii keentay dhibka xalkeedii in la aado ayaa xalka ugu sax-san ah, waana midda aan qabno oo caddeynay in looga baxo is mari-waaga siyaasadeed ee dalka ka jira doorashadii lagu heshiiyay in la galo.” Ayuu yiri Qoorqoor.

Si kastaba ha-ahaatee Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa soo dhaweeyay oo taageeray in dalka ay ka qabsoomto ku saleysan heshiiskii 17-kii September.

