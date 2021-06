Qarax xoogan oo ka dhacay Isgoyska Ex Control Afgooye

Qarax xoogan ayaa duhurnimadii maanta ka dhacay Isgoyska Ex Control Afgooye ee Magaalada Muqdisho.



Jugta qaraxa ayaa laga maqlay xaafado ka mid ah Degmooyinka Hodan, Dharkiinley iyo Wadajir, sida ay dadka deegaanku xaqiijiyeen.



Goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa ku badnaa rayidka. Goobjooge ayaana sheegay in ugu yaraan sideed qof oo qabay dhaawacyo kala duwan in loo qaaday goobaha caafimaadka.

Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Sadiiq Aadan Cali (Doodisho) oo goor dambe Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qaraxa uu fuliyay qof naftii hallige ahaa, isla-markaana ay ku dhinteen haweeney iyo qofkii is qarxiyay. Sidoo kale waxaa uu sheegay in 23 qof oo kale ay ku dhaawacantay qaraxaasi.



28-kii bishii December ee sanadkii 2019 ayay ahayd markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku qarxay Isgoyska Ex Control Afgooye, oo xilligaa ay gaadiid badan safaf ku jireen, kuwo kalena ay is dhaafayeen. Bartilmaameedka ayaana ahaa gaari ay la socdeen injineero Turkiga u dhashay, waxaana weerarkaasi ku dhintay in ka badan 80 qof oo rayid ah.

