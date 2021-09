Madaxweyne Farmaajo oo Fahad Yaasiin faray inuu sii wato shaqadiisa

Madaxweynaha Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka horyimid shaqo joojinta uu Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ku sameeyay Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA), Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, isagoona ku tilmaamay mid baal marsan dastuurka.



Madaxweynaha ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu Fahad Yaasiin ku faray inuu sii wado shaqada Hay’adda NISA.



Qoraalka Madaxweynaha ayaa u qornaa:-



Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo



Markii uu arkay warqadda sumaddeedu ay tahay XRW/314/9/2021 ee uu soo saaray Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Somaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ee ku saabsan shaqo ka joojinta Taliyaha HNSQ iyo magacaabista Taliye Kumeel Gaar ah;



Markii uu arkay; qodobada 87-aad iyo 90-aad ee Dastuurka Kumeel Gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya oo qeexaya in Madaxweynaha Jamhuuriyaddu uu yahay ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadi’da asaasiga ah ee Dastuurka, uuna yahay Taliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka Sida;



Markii uu arkay; qodobada 97-aad iyo 100 ee Dastuurka Kumeel-gaarka ah ee JFS oo hagaya awoodaha Laanta Fulinta iyo Xilka Wasiirka Koowaad ee Xukuumadda Federaalka Somaliya ee ku aaddan xilka-qaadista Taliyeyaasha Ciidamada Qalabka Sida, taas oo ku eg talo-soojedin iyo fulinta howlaha horumarinta siyaasadda, dhaqaalaha iyo maamulka dalka,



Madaxweynaha Jamhuuriyada isagoo dareensan muhiimadda ay amniga dalka u leedahay Hay’adda Nabad Sugidda iyo kaalinta ay kaga jirto ka hortagga khataraha argagixisadu ku hayaan Somaliya iyo saaxibbada caalamkaba;



Madaxweynaha JFS oo ilaalinaya masuuliyadda ka saaran joojinta tillaabo kasta oo dhiirrigelin u noqon karta kooxaha argagixisada, wiiqaysana sumcadda iyo kaalinta shaqo ee laamaha amniga.



Wuxuu soo saaray qodobadan;



1. Go’aanka ka soo baxay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Somaliya, Mudane Maxamed Xuseen Rooble in uu yahay mid baal marsan xeerarka oo aan waafaqsanayn Dastuurka dalka.



2. Waxaa la farayaa Taliyaha Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir in uu sii wado hoggaaminta Hay’dda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, si waafaqsan Dastuurka iyo Wareegtadii Madaxweynahu uu ku magacaabay.



3. Hay’adda Nabadda Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka waxaa la farayaa in ay horkeento Golaha Amniga Qaranka warbixinta laga sugaayay marka la muddeeyo kulanka ugu horreeya ee Golaha Amniga Qaranka.



4. Ugu dambeyntii, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya wuxuu farayaa Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Golaha Xukuumadda in ay si hufan u gutaan masuuliyadda ka saaran dhameystirka hawlaha doorashooyinka.

