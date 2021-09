Kulankii Farmaajo iyo Rooble oo lagu kala kacay (3 qodob ayaa laga dooday)

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble ayaa Magaalada Muqdisho ku yeeshay kulankoodii labaad, oo ku saleysnaa xal u helidda khilaafkooda, iyadoona uu kulankaasi ku soo dhammaaday bilaa natiijo.

Kulankan oo gelinkii dambe ee shalay illaa xalay u dhaxeeyay Madaxda Qaranka ayaa waxaa garwadeen ka ahaa Madaxweyne-yaasha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) iyo Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen).

Kiiska Ikraan Tahliil, magacaabidda Taliyaha Hay’adda NISA oo Taliye-yaal KMG ah ee Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha u kala magacaabeen hay’adaasi iyo qodobka amniga ayaa ahaa kuwii la’isku qabtay.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Madaxweynuhu uu Ra’iisal Wasaaruhu weydiistay inaanan baaritaan lagu samayn kiiska Ikraan Tahliil, oo Ra’iisal Wasaaruhu uu Xafiiska Xeer Ilaalinta Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida faray in baaritaan madaxbannaan lagu sameeyo kiiskaasi, si gabadhaasi ay cadaalad u hesho. Madaxweynaha ayaa sidoo kale Ra’iisal Wasaaraha ka dalbay in magacaabidda Taliyaha NISA la soo marsiiyo hannaanka magacaabidda, dalabaadkaas oo Rooble uu ku gacan-seyray.

Wararka ayaa sheegaya kiiska Ikraan Tahliil oo kale in Ra’iisal Wasaaruhu ku adkeystay inaanu ka laaban doonin dadaalada uu cadaaladda ugu raadinayo gabadhaasi.

Doodda qodobka amniga ee Madaxweynaha ayaa la sheegay in Madaxweynuhu ku dooday in uu isaga ka masuul yahay amniga guud ee dalka, Ra’iisal Wasaaruhuna ka masuul yahay amniga doorashada oo keliya, balse uu Rooble ku garnaqsaday in Madaxweynuhu ahaa kan 1-dii bishii May Golaha Shacabka ka sheegay in doorashada, amniga doorashada iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka uu ku wareejiyay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda.

Wararka ayaa intaa ku daraya markii wadahadalada leesku fahmi waayay in Madaxda Qaranka ay kala hoydeen, goor dambe oo xalay ahayd.

Madaxweynaha Galmudug ayaa dadaal ugu jira, sidii mar kale uu isu soo horfariisin lahaa Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha, si xal loogu helo khilaafkoodan xargaha goystay.

Talaadadii ayay ahayd markii Farmaajo iyo Rooble ay kulankoodii ugu horeeyay ka yeesheen khilaafkoodan soo ifbaxay, ka dib shaqo joojintii uu Ra’iisal Wasaaruhu ku sameeyay Taliyihii hore ee NISA, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Kulankaasi ayaana natiijo la’aan ku soo idlaaday.

