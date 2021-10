Nin watay leeb iyo qaanso oo dad ku laayay dalka Norway

Inta la xaqiijiyay shan qof ayaa ku dhimatay, laba kalena way ku dhaawacantay, ka dib markii nin sitay leeb iyo qaanso uu dadkaasi ku weeraray Magaalada Kongsberg ee dalka Norway.

37 jir u dhashay dalka Denmark ayay Ciidamada Booliska u soo qabteen falkan, Booliska ayaana aaminsan in ninkan uu keligii fuliyay falkaasi.

Goobjooge ayaa sheegay in ninka weerarka gaystay uu goob laga dukaameysto ka dhex bilaabay inuu dadka ku weeraro fallaarihii uu sitay.

Goobjooge kale ayaa sheegay in ninkaasi uu fallaaraha ku sitay sanduuqa fallaaraha oo garabka u saarnaa iyo qoonso uu gacanta ku sitay.

Afhayeen u hadlay Booliska ayaa sheegay in mid ka mida dadka halkaasi ku dhaawacmay uu ahaa Sarkaal Booliska ka tirsan, kaasoo aan labiska ciidanka wadan.

Ra’iisal Wasaaraha Norway, Erna Solberg ayaa weerarka xalay ka dhacay Magaalada Kongsberg ku sheegtay mid argagax leh.

“Waan dareemi karaa in dad badani ay baqayaan, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in Booliska ay hadda gacanta ku hayaan.” Ayay shir jaraa’id ka sheegtay Erna Solberg.

Booliska ayaa sheegay inay baarayaan in ninkaasi uu hub kale adeegsaday iyo in kale, sidoo kalena ay xaqiijinayaan in falkaasi yahay fal argagixiso iyo in kale.

