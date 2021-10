Maxaa ka jira in Ciidamada Dowladda ay gudaha u galeen Guriceel

Xoogaga Ahlu Sunna ayaa caawa Magaalada Guriceel ku qabtay gaari Probox ah, oo casho iyo qaadba u siday Ciidamada Dowladda ee ku sugan deegaanka Good-wiil ee duleedka magaaladaasi.



Xoogaga Ahlu Sunna ayaa gaariga qabtay, xilli uu ku sii jeeday Good-wiil oo 15km dhinaca waqooyi bari kaga toosan Magaalada Guriceel, halkaasoo uu sidoo kale ku sugan yahay Gudoomiyaha Degmada, Faarax Cabdi Macalin.



Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Xoogaga Ahlu Sunna ay heleen xogta gaarigaasi, waxaana la arkayay xoogagaasi oo gaariga ku eryanaya gudaha magaalada.



Wararka ayaa intaa ku daraya in Xoogaga Ahlu Sunna ay gaarigaasi iyo hal nin oo la socdayba ay ula dhaqaaqeen goob aan la garanayn.



Dhanka kale Warbaahinta Dowladda ayaa goor dhow baahisay in Ciidamada Dowladda ay gudaha u galeen Magaalada Guriceel.



Warsame Maxamed Faarax oo ka mid ah dadka reer Guriceel ayaa sheegaya in Ciidamada Dowladda ay ku sugan yihiin duleedka magaaladaasi, isla-markaana aanay weli gudaha u soo gelin magaalada.



“War aan la yaabnay ayuu noqday warka caawa ka baxay Telefishinka Qaranka, ee sheegaya in Ciidamada Dowladda ay gudaha u soo galeen Magaalada Guriceel. Anaga ayaa dadkii deegaanka ah, warkaasina waxba kama jiro, ciidamadana sooma dhaafin deegaanka Good-wiil.” Ayuu yiri Warsame Maxamed oo Universaltv la hadlay.



Warsame Maxamed ayaa xusay in xaalad kacsanaan ah ay caawa ka jirto magaalada, welina ay si buuxdo ugu sugan yihiin dagaal-yahanada Ahlu Sunna. Sidoo kale waxaa uu sheegay in dadkii ku haray magaalada ay bilaabeen inay isaga baxaan magaaladaasi.



Xoogaga Ahlu Sunna ayaa 1-dii bishan la wareegay gacan ku haynta Magaalada Guriceel. Guriceel waa xaruntii hore ee Hoggaanka Ahlu Sunnada Gobolada Dhexe. Soo laabashooda waxay xiisad ka abuurtay Galmudug.



