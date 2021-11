Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo si kulul u weeraray Ra’iisal Wasaare Rooble

Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si adag u dhaliilay doorka hoggaamineed ee Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, ee dhinacyada amniga iyo doorashooyinka.

Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in Ra’iisal Wasaaruhu ka gaabiyay ballanqaadkiisii ahaa in dalka ka qaban doono doorasho daahfuran, kiiska Ikraan Tahliil-na uu cadaalad u raadin doono.

Qoraalkiisa ayaa u qornaa:-

Raysalwasaare Rooble waxaa lagu aaminnay, isaguna ballanqaaday in uu qabanayo doorashado xalaal ah, wuxuu shacabka u ballanqaaday in uu kiiska Ikraan Tahliil caddaalad u raadinayo. Wuxuu guddi u saaray dhallinyaradii Eritrea loo qaaday, waalidkoodna aysan war iyo wacaal ka helin. Doorashadii waa taas iyadoo odayaashii iyo ergadiiba la aqoon musharaxiintii is diiwaangelinayaan. Raggii eedda Ikraan loo haystay waa taa la beri yeelay, wiilashii Soomaaliyeed ee Eritrea ku maqan-na warkooda iska daa.

Waxaan oo idil waxay dhaceen, ka dib safarkii shakiga dhaliyay ee uu Raysalwasaaruhu dalka Qatar ku tagey. Waxaan kaloo ogeyn in RW Rooble uu qayb ka yahay qorshaha AMISOM dalka looga saarayo. In uu ogyahay terminal khaaska ee Garoonka Aadan Cade ku yaalla ee ay diyaaradaha gaar ah ee Qatar iyo Eritrea ka yimaada ka soo degaan. Ujeedka ugu dambeeyana uu yahay in Al Shabaab dalka loo gacangeliyo. Mar kale ayaa masiirka dalka iyo majaraha dowlad dhiska la habaabin rabaa.

Waxaan shaki ku jirin in folkaanaha cabursan ee dulmiga, caddaalad darrida, ku tumashada xuquuqda muwaadinka, ku takri falka awoodda iyo hantida ummadda uu qarxi doono, laakiin ma garan karo nooca baaruudda qarxisada ah (trigger). Waxaa loo baahan yahay dhiirranaan iyo ku dhac looga hortago qaraxa folkaanaha soo socda oo inna wada galaafan doona, sidii Afghanistan ama Itoobiya ka dhacday.

