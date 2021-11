Wasiir Alcadaala oo ka hadlay diidmada iyo hanjabaadda mucaaradka

Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta Somaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar (Alcadaala) ayaa ka hadlay, sida adag ay mucaardka uga yimaadeen qaabka ay ku socoto doorashada dalka.

Wasiir Kuxigeenka Warfaafinta ayaa diidmada mucaaradka ku tilmaamay mid waqtigeedii laga soo gudbay, inkastoo sida uu sheegay ay furan tahay in cabasho laga keeni karo hannaanka doorashada.

Waxaa uu sheegay in doorashadu tahay mid lagu heshiiyay, haddana ay shaqadeeda socoto, isla-markaana aysan diidanayn in cabashooyin laga qabi karo.

“Doorashada cabasho waa laga qabi karaa, macnaheedu maaha hadalkayna inaysan cabashooyinku jirin.” Ayuu yiri Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta.

Waxa kaloo uu yiri “Waxa lagu heshiiyay ee doorashada ay ku socoto inay xun yihiin iyo inay fiican yihiin dood maanta furan ma’aha. Waa wax lagu shaqeeyay oo shaqadooda ay socoto oo lagu dhex jiro.”

Alcadaala ayaa yiri “Doodaas waxay ka baxsan tahay qofka qaba wixii lagu heshiiyay oo dhan inuusan ku qanacsanayn oo waxa bannaankoodu uu ka hadlayo. Waxa ay ila tahay doodiisu inay soo daahday oo waqtigii ku haboonaa uu ka soo gudbay, haddana waa u furan tahay oo geeska kale ayay uga furan tahay.”

Alcadaala oo ka qayb qaadanayay Barnaamijka Doodda Jimcaha ee (Waxa ay ila tahay) ayaa xusay inaanan la aqbali karin in doorashada la boobo, Ra’iisal Wasaaruhuna uu dhawaan arrintaasi caddeeyay, balse aan loo baahnayn waxa u eg hanjabaadda ee ka soo yeeraysa mucaaradka.

“Waa sax lama aqbali karo in doorashada la boobo. Ra’iisal Wasaaruhu laba habeen ka hor ayuu ka hadlay in doorasho la boobo iyo in dadka lagu tacadiyo, midna lama ogolaan karo. Waa in nidaamka loo maraa oo lagu dhex dacwoodaa, laakiin arrinta ku saabsan waxa hanjabadda u eg ee ah natiijada ka dhalan doonto doorashooyinkan iyo sida ay noqon doonto waxaa la rabaa inaysan buuq ahaanin. Aqbalaadda natiijadu waxay ku xiran tahay wixii lagu heshiiyay in lagu shaqeeyo, wixii lagu heshiiyay inaan lagu shaqeynina waxay u baahan tahay in dood sax ah la geliyo oo la caddeeyo.” Ayuu yiri Alcadaala.

Afhayeenka Midowga Musharaxiinka, Daahir Maxamuud Geelle ayaa Khamiistii sheegay in doorashada laga leexiyay jidkeedii, waxaana ka dhalan kara buu yiri burbur baahsan.

Warbixin uu Machadka Heritage ka soo saaray doorashada dalka ayaa lagu sheegay in qaabka ay ku socoto doorashada ay tahay wax cadaaladda ka fog.

Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal iyo Guddiyada Doorashooyinka ee Maamul Goboleedyada qaarkood ayaa lagu eedeeyay inay hal dhinac u gurbinayaan.

