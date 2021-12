Macalimuu “Ra’iisal Wasaaruhu maahan garsoore seeri la taagan

Afhayeenka xukuumadda Somaliya, Maxamed Ibraahim Macalimuu ayaa qoraal uu bartiisa Facebook-gga soo dhigay ku sheegay in Ra’iisal Wasaare Rooble ay ka go’an tahay in isaga oo kaashanaya Golaha Wadatashiga Qaranka in la la dhawro hufnaanta doorashada , waana sababta uu had iyo jeer guddiyada kala duwan ee doorashooyinka iyo guddiga xallinta khilaafaadka kulamada uu la yeesho uu ugu adkeeyo in ay doorashada u maamulaan si daahfuran.

Macalimuu oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Ra’iisul Wasaaruhu maaha garsoore seeri la taagan oo kiis walba laga doonayo in uu gaar u xalliyo”.

Afhayeenka ayaa intaas ku daray in xalka kaliya ee dalkan uu uga gudbi karo marxaladda uu maanta taagan yahay ay tahay in doorasho qabsoonto.

Dhanka kale waxaa jira cabashooyin baryahan dambe ka imaanayey Golaha Midowga Musharrixiinta mucaaradka ah oo sheegayey in hannaanka ay doorashadu u socoto uusan ahayn mid hufan ayagoo sheegay in waxa socdaa uu yahay “boob” ee aan doorasho lagu tilmaami Karin.

Guddiga doorashooyinka ayaa ayaguna dhankooda sheegay in doorashadu ay ku socoto si habsami leh iyo habraacii loogu talagalay isla markaana beeniyey in uu jiro wax boob ah.

