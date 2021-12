Xukuumadda oo digniin adag u dirtay dadka wararka been abuurka faafiya

Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta, Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar (Alcadaala) ayaa sheegay in dadka isku howlaya inay magac-dilaan Ra’iisul Wasaaraha ay caqabad u raadinayaan howsha socota ee doorashada oo danahooda gaarka ah ay ka dhex-waayeen, isagoo nasiib darro ku tilmaamay in saraakiil iyo mas’uuliyiin dowladeed loo adeegsaday fidinta dacaayadahaas ka dhan ah Ra’iisul Wasaaraha Qaranka.

“Waxaa runtii nasiib darro ah, in abaabulka dacaayadahaas loo adeegsaday saraakiil ciidan oo darajadii qaranka lebisan iyo qaar ka mid ah hey’adaha rayidka ah ee dowladda, Ra’iisul Wasaaraha oo u turaya dalka iyo dadka waxa uu go’aansaday in qaladkaas isla hey’adaha dowladda lagu dhex saxo,” ayuu yiri wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala.

Hase yeeshee nasiib darro waxa uu sheegay in guddiyadii loo xil-saaray baritaanka arrintaas magac dilka ku ah Ra’iisul wasaaraha ay la kulmayaan cadaadis ka dhan ah howshooda.

“Saraakiishii ciidamada ee loo xil-saaray baaritaanka arrintaas waxaa nasiib darro ah in faro-galin lagu sameeyey oo laga hor istaagay qaraaradii ay qaadan lahaayeen. Waxaan ognahay go’aanadii ay gaareen in la diiday oo dib loogu celiyey, taas oo muujineysa heerka uu gaarsiisan yahay abaabulkaas iyo sida la doonayo in lagu jaha wareeriyo oo lagu milo hey’adaha dowladda qeybo badan oo ka mid ah, gaar ahaan ciidamada.” Ayuu hadalkiisa ku sii daray Wasiir Alcadaala.

Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaruhu uu uga digayo saraakiisha ciidamada Qaranka inay ku milmaan siyaasadda dalka, taas bedelkeedna ay gutaan waajibkooda oo dadka Soomaaliyeed ay ugu adeegaan si waafaqsan waajibaadka uu sharcigu siiyey.

“Waxaa lala socodsiinayaa cid kasta oo caadeysatay ku noq-noqoshada falalka ka baxsan sharciga oo dooneysa inay dano qaas ah ugu adeegto xafiisyada ay joogto, inay la kulmi doonto tallaabo anshaxeed iyo mid ciqaabeed oo ka jawaabeysa falalka ay ku kaceen.” Ayuu yiri Alcadaala.

Alcadaala ayaa sheegay in dalka uu ku jiro marxalad cakiran oo u baahan isku duubnaan, midnimo iyo badbaado lagu dhiirado, si looga gudbiyo isgoyskaan iyo marxaladaan adag.

“Xukuumaddu ma ogolaan karto in tallaabooyin dhaca oo laga hor tegi karo ay keenaan in berri ay dadka Soomaaliyeed is dilaan oo dowladnimada Soomaaliyeed ay ku burburto, si sahlan oo dano shakhsi ah ku saleysan, sidaas darteed waxaan weydiisaneynaa shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagan xukuumadda oo u adeegeysa jiritaanka iyo danaha dowladnimada iyo umadda Soomaaliyeed, kana hufan danaha shakhsiga ah, xalka kaliya ee dalkaan uu leeyahay waa doorasho iyo inay taaba-galaan waxii lagu heshiiyay, xukuumaduna intaas ayey ka shaqeyneysaa.” Ayuu yiri Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar (Alcadaala).

