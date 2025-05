Xoogaga Yemen oo gantaal Hypersonic ah ku weeraray Israel

General Yahya Saree, Afhayeenka Militariga Xuuthiyiinta ayaa sheegay in Garoonka Ben Gurion uu weli u xiran yahay Yemen, uuna ku celinayo in cid tagi kartaa aanay jirin.

Warbaahinta maxaliga ayaa Saraakiisha Wasaaradda Difaaca ee Israel ka soo xigatay in daqiiqado ka dib uu gantaal labaad ku dhacay meel aad uga fog dhulka Israel. Saraakiishan ayaa sheegay in sababta aan mar labaad seeriga looga maqlin gudaha Israel ay tahay, iyadoo gantaalkaasi looga hortegay meel ka baxsan Israel, isla-markaana aanay muuqan wax khatar ah oo amniga Israel uu ku ahaa.

Militariga Israel ayaa sheegay in dhawaqa seeriga digniinaha ee xalay fiidkii laga maqlay bartamaha Israel uu ka dambeeyay, ka dib gantaal ballaastik oo ay sheegeen in lagaga soo tuuray dalka Yemen.