Faransiiska oo indhaha Midowga Yurub ku soo jeediyay xadgudubyada Israel ee Gaza

Netanyahu iyo Wasiirada xagjirka ah ee ku daaban ayaa la fahamsan yahay in ay ka caroodeen dhalleeceynta uga timid Paris, waxaana la filayaa in ay ka jawaabi doonaan.

Khubarada caalamiga ah ee haqab-beelka cuntada ayaa toddobaadkan soo saaray digniin adag, oo ay ku sheegayaan in Gaza ay u badan tahay in macluul ay ka dhici doonto, haddii Israel aysan qaadin go’doominteeda iyo is hortaageeda gargaarka bani’aadantinimo ee Gaza, isla-markaana aanay joojin weeraradeeda militari ee ka dhanka ah shacabka aan hubeysneyn.

Hadalkiisa ayaa imanaya, ka gadaal markii Dowladda Netherlands ay ku baaqday in dib u eegis degdeg ah lagu sameeyo habdhaqanka Israel, iyadoo Amsterdam ay ka dhawaajisay in xannibaadda hadda ee Israel ee gargaarka Gaza ay jebinayso mabaadi’da ku xusan heshiiska.

Wasiirka ayaa sheegay in Paris ay taageersan tahay in dib u eegis lagu sameeyo heshiiskii Midowga Yurub iyo Israel, maadaama xiriirka labada dhinac uu salka ku hayo ixtiraamka xuquuqda aadanaha iyo mabaadi’da dimoqraadiyadda, sida ku cad qodobka 2aad ee heshiiska.