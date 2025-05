Xamaas oo sheegtay in Netanyahu uu ku miigan yahay in la kordhiyo xasuuqa Gaza

Mareykanka ayaa sameeyay ballanqaadyo dhowr ah, oo la xiriira in la furo waddooyinka Gaza, in gargaarka la gaarsiiyo dadka u baahan iyo in si dhameystiran loo soo afjaro dagaalka nafaha badan galaafanaya, iyadoo dhinaca kalena la sii deynayo Israeliyiinta lagu haysto dhulka go’doonsan.

Xamaas ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in iyadoo dalalka dhexdhexaadiyeyaaasha ay dalka Qatar ka wadaan kulamo ay uga shaqeynayaan, sidii xabad joojin looga samayn lahaa Marinka Gaza uu haddana Netanyahu ku howlan yahay carqaladeynta kulamadaasi iyo kordhinta xasuuqa ka dhanka ah shacabka aan is difaaci karin.

Xamaas ayaa sheegtay in Raysal Wasaaraha Israel uu riixayo in ciidamadiisu ay laba laabaan weerarada, sida aan loo meel dayin ee ay ugu beegsanayaan shacabka aan hubeysneyn.

Ururka Xamaas ee Falastiin ayaa sheegay in Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu uu ku degdegayo in ay ciidamadiisu kordhiyaan xasuuqa ay ka gaysanayaan Marinka Gaza, xilli Madaxweyne Donald Trump uu booqasho ku joogo Bariga Dhexe.