Dadka qaar oo Warbaahinta kula hadlay agagaarka goobtii uu dilku ka dhacay ayaa sheegay in wax wada hadal ah aanu dhex marin askariga iyo marxuumadda, taas oo keentay in dadku ay shaki ka muujiyaan asbaabta dilkeeda.

Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya sababta uu askarigu ku dilay haweeneydaasi. Wararka qaar ayaa sheegaya in uu si ku talagal ah u dilay, halka warar kalena ay sheegayaan in ay xabad kaga fakatay.