Taliyihii Guutada Cali Bin Abii Daalib oo lagu dilay Gobolka Hiiraan

Al Shabaab ayaa weeraradaasi ku qabsatay dhul ballaaran oo horey looga saaray, taas oo keentay in Militariga Somaliya uu ciidamadii qaar ee hawlgalka ka waday Gobolka Hiiraan uu u daabulo gobolkaasi, si loo joojiyo weeraradii is ballaarinta ee Al Shabaab.

You may also like