Dagaal mar kale lagu jebiyay Al Shabaab oo ka dhacay Gobolka Hiiraan

Shabaabka isku dayaya in ay culeyska soo saaraan deegaanada hoostaga Degmada Moqokori ayaa doonaya in ay isku xirmaan maleeshiyadooda ku sugan Yasooman, ha yeeshee ay ka hortaagan yihiin Ciidamada Militariga iyo Macawiisleyda.

Wararka laga helayo aagga ayaa sheegaya in ciidamadu ay gurmad xoog leh ka heleen meelo kala duwan oo Gobolka Hiiraan ah, taasna ay Shabaabku ka hor istaagtay in ay xaqiijiyaan hadafkii ay goobta u soo weerareen.

Ilo wareedyadu waxay kaloo sheegayaan in Shabaabku ay isku dayeen in ay dagaal kula wareegaan goobta, si ay uga sii gudbaan dhinaca deegaanka Ceel-hareeri, balse aanay u suurtagelin.