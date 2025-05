Ciidanka Difaaca Shacabka oo waddada u galay Shabaab gurmad ugu soo socday

Shabaabka oo qorsheynayay in ay mar kale weerar ku qaadaan Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa Difaaca Shacabka ee ku sugan deegaankaasi ayay wararku sheegayaan in ay u qaylo dhaamiyaan maleeshiyadooda ku sugan Alkowsar. Alkowsar waxay ka mid tahay Degmooyinka Gobolka Shabellaha Dhexe, taas oo Al Shabaab ay la wareegtay bishii March.

