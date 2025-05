Ciidanka Xoogga Dalka oo guluf dagaal ku qaaday Degmada Aadan Yabaal

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la xusuustaa in 1-dii bishii January ee sanadkii 2023 uu ku dhawaaqay in ciidamadu ay si buuxda ula wareegeen degmadaasi, ka dib maalmo ay guluf xoogan ku hayeen maleeshiyada Al Shabaab.

Saraakiisha Militariga ayaa ogaaday in maleeshiyada Al Shabaab ee ku sugan duleedka Degmada Aadan Yabaal ay mar kale weerar ku soo tahay Ceel-hareeri, sidaasi daraadeedna uu Taliska Ciidanka Xoogga Dalka amar ku bixiyay in gacanta lagaga hormaro, iyadoo la xoreynayo degmadaasi.