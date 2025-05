Qarax ay dad ku dhinteen oo ka dhacay Xerada Damaanyo ee Muqdisho (SAWIRRO)

“Wiilashaasi way shahiideen, cid ay gurigooda galeen ma jirin, cid ay ka gardarnaayeen ma jirin. Niman rabay inay qarankooda u shaqeeyaan, inay qarankooda dhiig u huraan bay ahaayeen. Way niyeysteen arrintaasi, niyadooda Ilaahay ha u aqbalo, waana shuhaddo.” Ayuu yiri Wasiirka oo la hadlay Warbaahinta Dowladda.

Hase yeeshee amnigooda oo la dayacay ayaa keentay in nin naftii hallige ahaa uu ka faa’iideysto, isla-markaana uu isku dhex qarxiyo. Dhallinyaradan ayaa ku kadsoomay badhinkii qaraxa ee ninkaasi uu isugu taabtay, isagoo isu ekeysiinayay in sidooda oo kale uu askarta qoranayo.