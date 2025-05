Wasiir Fiqi oo sheegay in Shabaab lagu jebiyay dagaaladii Gobolada Hiiraan & Shabellaha Dhexe

Wasiirka ayaa sheegaya in dhiigga dadka Soomaaliyeed aanu noqon doonin mid meel cidla ah ku daata, balse uu noqon doono mid ay ku manaafacaadsadaan in adeegyada dowladda la gaarsiiyo deegaanada laga xoreeyo kooxahaasi.

Wasiirka ayaa tilmaamay in burburinta maleeshiyada Al Shabaab iyo Daacish ay u kaashan doonaan Ciidanka Midowga Afrika ee dalka ku sugan iyo kuwa kale ee caalamiga ah, maadaama sida uu sheegay ay isku aragti ka yihiin in kooxaha argagixisada laga ciribtiro Somaliya.

Dhanka kale Axmed Macalin Fiqi, Wasiirka Difaaca Somaliya ayaa sheegay in ay xaqiijin doonaan in kooxaha argagixisada laga saaro deegaanadii ay dhawaan qabsadeen iyo dhulkii ay horeyba u haysteen.

Wararka ayaa sheegaya in xaaladda degmada ay kacsan tahay, iyadoo dadkii toddobaadyadanba dib guryahooda ugu soo laabanayay ay ka baqdin qabaan in mar kale lagu dul dagaalamo.