Guudlaawe oo ciidamada u sheegay in la qaadayo guluf cusub (SAWIRRO)

Inkastoo Shabaabka ay ku jabeen dagaalkii Ceel-hareeri, haddana Saraakiisha Militariga ayaa ka war helay in Shabaabku ay mar kale weerar ku soo yihiin deegaankaasi, taas oo keentay in iyaga lagu weeraro aagga Aadan Yabaal.

Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe), Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa Difaaca Shacabka ku booriyay in ay dardargeliyaan la dagaalanka maleeshiyada Al Shabaab, isagoo dhinaca kalena Saraakiisha Ciidamada u sheegay in guluf cusub la qaadi doono.