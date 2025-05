Wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socdo duleedka Degmada Aadan Yabaal

Macawiisleyda oo ku daadsan dhulka hawdka ee xuduudda goboladaasi ayaa dhaba-gal u sameynaya Shabaabka, isla-markaana ay Shabaabku dhibaato badan ka haysato Macawiisleyda reer Hiiraan oo aadba mooddo in ay dhuunta u galeen, marka aad eegto in ay ka hortaagan yihiin in ay isku fidiyaan gobolkaasi iyo inay xitaa ka soo gudbi la’yihiin xadka u dhaxeeya Degmooyinka Aadan Yabaal iyo Moqokori.

