Madaxweyne Xasan Sheekh oo eedeymo u jeediyay Al Shabaab

Madaxweynaha ayaa tilmaamay in ay dowladda ku soo dhaweynayaan kuwa weli ka tirsan Al Shabaab ee go’aansada in ay isaga soo baxaan.

“Cawo iyo casir waxaan dhiig badan u bixinoonaa ummadda in laga qabto. Shuhadada dhabta ah kuwa kaas hortaagan waaye oo u diidan in dadka uu qarxiyo.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.

Madaxweynaha Dowladda Federaalka ayaa sheegay in ciidamadu ay horey wax badan uga qabteen qaraxyada Shabaabku ka gaysanayaan magaalada, welina ay diyaar u yihiin in ay ka hortaggaan weerarada ay xubnaha Shabaabka ahi ku beegsanayaan dadka rayidka ah.

Madaxweynaha ayaa sheegay Shabaabka in keliya ay ujeedadoodu tahay in ay nafo badan galaaftaan, iyagoo aan wax naxariis ah u hayn shacabka aan waxba galabsan.