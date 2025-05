Dhaqdhaqaaq ciidan oo ka jira Gobolka Shabellaha Dhexe

Al Shabaab ayaa muddo dhowr iyo toban sano ah ka arrimineysay galbeedka Gobolka Shabellaha Dhexe, waxayna is ballaarinteedii bariga gobolkaasi ay ka dambeysay, ka dib markii ay xaqiiqsatay in ciidamadu ay weerar ku soo yihiin daanta galbeed ee gobolkaasi.

Wasiirka Gaashaandhiga Somaliya, Axmed Macalin Fiqi ayaa Axaddii sheegay in ay xaqiijin doonaan in kooxaha argagixisada laga saaro deegaanadii ay dhawaan qabsadeen iyo dhulkii ay horeyba u haysteen.

Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in diyaargarow ciidan laga dareemayo deegaano hoostaga Degmooyinka Raage Ceele iyo Cadale, iyadoo uu qorshuhu yahay in ciidamadu ku rogaalceliyaan dhulkii laga qabsaday.