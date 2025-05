Ingiriiska oo qaaday tallaabadii ugu horreysay oo ka dhan ah Israel

“Falalka Xukuumadda Netanyahu ayaa tan ka dhigay mid lama huraan ah.” Ayuu yiri Wasiir Lammy oo intaa raaciyay “Taariikhda ayaa xukumi doonta iyaga. Is hortaaga gargaarka, ballaarinta dagaalka, diidmada welwelka asxaabtaada iyo la hawlgalayaashaada, waa mid aan la difaaci karin, waana in la joojiyo.”

You may also like