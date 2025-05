Macluumaad la xiriira: Kormeerka Madaxweyne Xasan Sheekh ee Wasaaradda Gaashaandhiga

Si kastaba ha-ahaatee Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa mar kale riixaya in la dardargeliyo gulufka dagaal ee dowladdiisu dooneyso in lagu wiiqo kooxaha argagixisada.

“Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo bogaadiyay geesiyaasha Ciidamada Qalabka Sida ee furimaha dagaalka ku jebiyay argagixisada ayaa adkeeyay in la dardargeliyo dib-u-dhiska ciidanka, waxa uuna xusay in xasilloonida iyo amniga dalka ay dowladdu dadaal badan gelisay.” Ayaa lagu yiri warka.