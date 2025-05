Dowladaha galbeedka ayaa Israel ku cadaadinaya in ay joojiso xasuuqeeda Gaza, inay fasaxdo nooc kasta ee gargaarka la gaynayo gudaha Gaza iyo in ay soo afjarto deegaameynta sharci darrada ah ee Daanta Galbeed, loona jeesto xaqiijinta xalka laba dal oo deris ah, isla-markaana nabad ku wada nool.

Dowladaha Yurub ayaa maalmihii la soo dhaafay xoojiyay dhalleeceynta ay u jeedinayaan Israel, markii ay ka madax adeygtay in ay joojiso hawlgalka cusub ee ay Axaddii ku dhawaaqday in ay ka bilowday Gaza, maadaama uu uga sii darayo dhibaatada quusta ah ee lagu hayo dadka halkaasi ku nool.

Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in uu amar ku bixiyay in la adkeeyo amniga diblomaasiyiinta Israel ee ku sugan caalamka oo dhan.

Wasiirka ayaa Warbaahinta u sheegay in diidmada Yurub ee hawlgalka Israel ee Gaza ay si toos ah u saameynayso amniga Israel iyo in dadka Yahuudda lagu beegsado dalalka dibadda.