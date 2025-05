Sanbaloolshe oo ku baaqay in laga faa’iideysto go’aanka Macawiisleyda reer Hiiraan

Sanbaloolshe ayaa Madaxda Qaranka ugu baaqay in laga faa’iideysto cududda dadka deegaanka ee ay ka go’an tahay in laga adkaado Al Shabaab.

“Waxaan codsi u soo jeedinayaa inuu dadku isa soo raaco, naf iyo maalba wixii ay u huri karaan inay u soo huraan.” Ayuu yiri Sanbaloolshe oo intaa raaciyay “Waxaan codsi u jeedinayaa in Shabaab maanta waxa u haray waa yar yihiinee aan is raacino, guul aan idiinka baqiilaynana ma jirto, guushana waa isla leenahay, guul-darradana waan isla leenahay.”

Waxa kaloo uu yiri “Waxaan aad iyo aad idiinkugu guubaabinayaa adkeysiga aad sameyseen iyo calaamadda aad Soomaali u tihiin, oo Shabaab markii horena aad sarteen oo madaxiisa aad bajiseen oo aad tusteen in laga adkaan karo, markii la joogay 2022. Maalintaas iyo maantana waad ogtihiinoo difaac kama bixin oo dagaal kama bixin, oo intaas waxay qorsheynayeen inay na qaybiyaan oo ay na cadaadiyaan oo aan is dhiibno, oo ay na kala furfuraan oo na xoogaan oo na san duleeyaan, marnaba arrinkaas isaga ah madaxa uma raaricin.”

Agaasimaha NISA oo ka soo jeeda beeshaasi ayaa weydiistay in deegaanadooda oo keliya aysan difaacan, balse sidoo kalena ay gacan ka gaystaan in Shabaab dib looga riixo dhulkii ay billihii u dambeeyay ka qabsadeen bariga Gobolka Shabellaha Dhexe, gaar ahaan deegaanada ku dhow dhow xuduudda labada gobol.

Agaasimaha Hay’adda Nabad Sugidda & Sirdoonka Qaranka (NISA), Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) ayaa Macawiisleyda Gobolka Hiiraan ku ammaanay in ay ka go’an tahay la dagaalanka maleeshiyada Al Shabaab, isagoo dhinaca kalena ku baaqay in laga faa’iideysto, lana taageero dagaalka ay u taagan yihiin.