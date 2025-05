Xuutiyiinta Yemen oo kabo le’eg u gelinaya Israel

Al Houthi ayaa si joogta ah u sheega in Yemen iyo shacabkeedaba ay gudanayaan waajibaadka diineed iyo akhlaaqeed ee ka saaran in la difaaco dadka Gaza.

“Dhammaan shirkadaha leh maraakiibta ku sugan dekeddan ama ku sii jeeda, waxa la ogeysiinayaa in laga bilaabo waqtiga ku dhawaaqista in dekedda aan kor ku soo xusnay lagu daray liiska bartilmaameedyada.” Ayuu yiri General Yahya Saree, Afhayeenka Militariga Xuutiyiinta Yemen.

Wuxuu sheegay in shirkadaha diyaaradaha ee harsan ee weli ka sii shaqeynaya garoonka ay tahay inay garowsadaan in garoonkaasi aanu amni ahayn, isla-markaana aysan khatar gelin rakaabka iyo shaqaalaha diyaaradda.