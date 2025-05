Dowladda Federaalka oo u hanjabtay Ciidamada Militariga ee ilaaliya mucaaradka

Dowladda Federaalka ayaa dooneysa in doorashada soo socoto ay noqoto mid qof iyo cod ah, iyadoo mucaaradkana ay ku andacoonayaan in taasi aysan suurtagal ahayn, sababtu tahay xaaladda amni ee dalka.

Wasiirka ayaa sheegaya in Ciidanka Xoogga Dalka aysan ilaalin karin Siyaasiyiinta Mucaaradka, isla-markaana ay jiraan ciidan gaar ah, kuwaas oo uu sheegay in loogu talagalay inay ilaaliyaan madaxda.