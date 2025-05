Shariif Sheekh Axmed oo weeraray Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh

“Waxaa nasiib darro ah maanta oo nidaamka jira uu sheeganayo inuu rabo inuu qabto doorasho qof iyo cod ah inuusan aqbali karin in Wariyeyaashu ay wareystaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka Muqdisho jooga, una adkeysan waayeen runtii ra’yiga dadka, keentayna in la xiro TV-yadaas oo ay ka mid yihiin Shabelle, SYL, Somali Cable iyo Goobjoog.” Ayuu yiri Shariif Sheekh Maxamed.

Waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aanay aqbali karin in Wariyeyaashu ay wareystaan dadka reer Muqdisho.

Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in la xiray in ka badan toddobo Saxafi, kuwaas oo uu sheegay in loo xiray keliya inay dadweynaha ka wareysanayeen aragtidooda kala duwan ee xaaladda dalka.